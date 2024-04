Incidente sull'A4, scontro tra camion sull'autostrada Milano-Brescia

Si è risolto intorno alle 9 l'incidente che ha coinvolto tre tir stamani intorno alle 5 e 30 lungo la A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Milano. Sul luogo, subito a ridosso dello scontro, si sono registrati 8 chilometri di coda. Ormai il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano due chilometri di coda, in diminuzione, in direzione Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.