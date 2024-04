Schiavone, Don Patriciello: "Racconta tutto su rifiuti tossici

La lettere suona come un aspro rimprovero al boss e un accorato invito a prendersi le proprie responsabilità: "Francesco prendi il coraggio a due mani e raccontaci tutto quel che sai. Aiutaci a estirpare la maledetta zizzania alla radice. Non aver paura, sii uomo e sii forte. La lettera che scrissi a tuo cugino termina va con ‘Ti benedico’ e lui mi disse che ero stato l’unico a farlo perché gli altri l’avevano sempre maledetto. Credi, anche tu sei amato da Dio, dagli la possibilità di raggiungerti e perdonarti, e anche per te sarà finalmente Pasqua. Ti benedico".

Si rivolge direttamente a Francesco "Sandokan" Schiavone , Don Maurizio Patriciello, Parroco di San Giovanni Apostolo nel parco Verde di Caivano ,nella sua lunga lettera pubblicata da Avvenire . "Tra coloro cui hai fatto più male ci sono i tuoi figli, il buon popolo di Casal di Principe, le vittime innocenti, i morti di cancro, soprattutto bambini, per lo scempio degli sversamenti tossici". Don Patriciello in tutti questi anni non ha mai smesso di celebrare funerali di bambini morti di tumore proprio a causa dell'inquinamento ambientale.

Il monito di un prete di periferia

"Anch'io, prete in una di quelle periferie che ben conosci – continua nella sua missiva don Patriciello – mi prendo la libertà di dire la mia. Non sono d'accordo con chi ti maledice, a che serve? Ho un bisogno urgente di sperare. Di te, della tua famiglia, del tuo clan, dei tuoi rivali, del tuo paese conosco tante cose. Non sono mai riuscito a capacitarmi come tu - persona intelligente - abbia mai potuto credere di vivere serenamente, insieme a chi ami in questo mondo, seminando terrore e morte intorno a te” .In un’intervista a Repubblica il parroco di Caivano lancia anche un augurio: "Mi auguro che Francesco Schiavone possa fare questo salto di qualità e passare da collaboratore di giustizia a un uomo veramente pentito davanti a Dio e davanti agli uomini. Se questo avvenisse, io come prete potrei cantare solamente il Te Deum".