Sarzana, 16enne colpisce homeless: l'uomo ha fratture alla testa

Indagini in corso

I carabinieri, a cui sono state affidate le indagini, stanno valutando i filmati di sorveglianza della zona dove sono avvenuti i fatti, ovvero la zona della stazione ferroviaria. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, era quasi l'una di notte quando il ragazzino in compagnia di alcuni coetanei ha incontrato l'homeless in un sottopasso. In quel luogo, si sarebbe verificata una lite tra i due. Secondo quanto raccontato dallo stesso ragazzino ai carabinieri, l’uomo, a un certo punto, avrebbe messo una mano in tasca. Il giovane, pensando che il clochard volesse estrarre un coltello dalla tasca, si sarebbe spaventato e lo avrebbe quindi colpito più volte in pieno volto con una spranga in ferro raccolta poco prima da terra. Poi si sarebbe allontanato. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni.