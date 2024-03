Trovate a Napoli le ragazzine romagnole scomparse da due giorni

Sono state ritrovate sane e salve a Napoli le due ragazzine scomparse da due giorni nel Ravennate. I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, hanno rintracciato la 12enne e l'amica 13enne, entrambe della provincia di Ravenna, che si erano allontanate da casa senza dare notizie ai propri genitori. Le ragazzine sono state trovate in un B&B di corso Arnaldo Lucci, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. Le due amiche sono in ottimo stato di salute, fanno sapere i carabinieri, e verranno riaffidate ai genitori.

Trovate in un B&B di Napoli

Oggi il padre della 13enne si era recato a Napoli, dove si era agganciato per l’ultima volta il cellulare della figlia, e aveva girato la città per cercarle. Le due amiche il 27 marzo sarebbero dovute andare a scuola ad Alfonsine (Ravenna) ma non sono mai arrivate in classe. Dai tabulati dei loro cellulari è emerso come le due adolescenti abbiano raggiunto in treno proprio il capoluogo campano. La 12enne avrebbe anche scritto ad un'amica conosciuta online, dicendole che aveva intenzione di andarla a trovare a Napoli.