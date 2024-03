Napoli, anziano a piedi in autostrada: salvato dai carabinieri. VIDEO

I militari della sezione radiomobile della compagnia Giugliano in Campania hanno constatato che si era allontanato poco prima da una casa albergo per anziani

"Una persona sta passeggiando sull'Asse Mediano, è spaesato". Tante persone hanno segnalato alla centrale operativa della compagnia di Giugliano, in Campania, la presenza di un uomo lungo la carreggiata. L'uomo, un 80enne, stava camminando spaesato sulla corsia di sorpasso, in senso opposto alle auto che sfrecciavano. Sul posto si sono precipitati i carabinieri, che hanno subito messo in salvo l'anziano, visibilmente disorientato, tra il vento, la pioggia e le auto.