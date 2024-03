Napoli e Palermo, il cielo è giallo: colpa della sabbia del Sahara

Cielo giallo e polvere del deserto sulla città: è così che si presentano oggi Napoli e Palermo, a causa dei venti di Scirocco che stanno trasportando la sabbia del Sahara nel capoluogo campano, ma anche della siccità e della desertificazione. “Si tratta della tipica situazione di quando i venti di Scirocco che giungono sull'Italia sono partiti dal Sahara, ogni anno in media capita almeno 2-3 volte”, ha spiegato a Fanpage il meteorologo Mario Giuliacci. La sabbia resta sospesa nella troposfera e viene colpita dai raggi solari: è per questo che il cielo diventa giallo ocra, quasi arancione. Il fenomeno si accompagna all’allerta gialla in Campania, diramata in previsione di forti precipitazioni e temporali.