Meteo: piogge e temporali, ma rialzo temperature entro Pasqua

Una perturbazione atlantica si muove verso il Mediterraneo centro-occidentale portando molte nuvole in Italia e fenomeni anche intensi. Nelle prossime ore maltempo che interesserà un po' tutta la Penisola, ma con piogge e temporali che risulteranno più intensi al Nord e lungo le regioni del versante tirrenico. Atteso anche il ritorno della neve localmente fin sotto i 1000 metri sulle Alpi e oltre i 1300-1500 metri lungo l'Appennino centro-settentrionale. Nella seconda parte della settimana si conferma un graduale miglioramento del tempo ma soprattutto un netto aumento delle temperature, anche di 8-10 gradi al di sopra delle medie del periodo. Questi gli ultimi aggiornamenti delle previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano un Italia divisa in due nel weekend di Pasqua, ancora piogge e acquazzoni sparsi al Nord e tempo più asciutto al Centro-Sud.

Le previsioni al Nord

Giornata all'insegna del tempo instabile o perturbato sulle regioni del Nord con molte nuvole associate a piogge e temporali in movimento da ovest verso est. Neve in calo fino a 1000-1200 metri entro il pomeriggio. Migliora in serata con precipitazioni in graduale esaurimento.

Al Centro

Tempo instabile o perturbato al Centro, sia al mattino che al pomeriggio, con molte nuvole associate a piogge e temporali localmente anche intensi, specie su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in calo fino a 1300-1500 metri. Migliora dalla serata.

Al Sud e sulle Isole

Nuvolosità irregolare al mattino al Sud con locali piogge su Campania e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Peggiora nel pomeriggio con piogge e temporali specie sui settori Peninsulari. Tempo più asciutto dalla serata con precipitazioni in esaurimento. Temperature minime in generale diminuzione e massime in rialzo su buona parte della Penisola.