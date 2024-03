Meteo, allerta gialla oggi in 8 regioni causa maltempo: ecco quali

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Oggi allerta gialla in Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Toscana, Umbria e Veneto. Atteso un miglioramento meteo per Pasqua e Pasquetta. La perturbazione spagnola potrà colpire anche il Nord Italia, marginalmente anche la Toscana e le Marche.

Previsioni per oggi e domani

Nel dettaglio le previsioni del sito Il meteo.it. Oggi al Nord precipitazioni su Val d'Aosta, Piemonte e rilievi lombardi, al Centro bel tempo e clima mite, al Sud cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento. Sabato precipitazioni al Nord, in particolare su Val d'Aosta, Piemonte e ovest Lombardia. Ampio soleggiamento al Centro con picchi termici di 24°C. L'anticiclone in arrivo protegge le regioni del Sud dove la giornata trascorrerà con un cielo sereno e temperature in aumento.