Roma, scontro tra tre auto sulla Pontina: morta una bimba

Gravissimo incidente sulla via Pontina Vecchia all'altezza di Ardea, vicino Roma. Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, è morta una bambina di 8 anni e altri tre bimbi, di età compresa tra gli 8 e i 10, sono stati trasportati in ospedale. Tra i feriti anche un adulto, portato in elicottero all'ospedale San Camillo in codice rosso. Sul posto dello schianto vigili del fuoco e polizia locale.