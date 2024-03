Tiktoker vittima di body shaming in palestra: lo sfogo sui social

Francesca, seguita su Tiktok da 215mila utenti, ha postato un video sul web denunciando di essere stata presa in giro da un gruppo di ragazzi, mentre si trovava in palestra, a causa del suo aspetto fisico. "Succede ovunque, al supermercato, all’università, sui social nei commenti. Vorrei vivere solo la mia vita senza che nessuno mi prenda in giro. A volte è troppo, non ce la faccio più”, ha detto in lacrime

“Mi hanno detto tutta la vita: vai in palestra cicciona. Poi ci vado e mi prendono in giro. Vi dico sempre che non dobbiamo aver paura di reagire, ma a volte non ce la faccio neanche io”. E’ questo uno dei passaggi dello sfogo social , diventato virale, di Francesca, giovane di Napoli seguita su Tiktok da 215mila utenti e da quasi 23mila su Instagram, vittima di body shaming dopo esser stata in palestra.

Lo sfogo in lacrime

Conosciuta sui social come @laz3cca, la ragazza ha raccontato in lacrime quanto capitato in una palestra del capoluogo campano. “Ero sul tapis roulant e ad un certo punto ho iniziato a sentire caldo. Mi sono tolta la t-shirt e ho continuato a correre. Mi sono accorta che c’era un gruppo di ragazzi di fronte a me. Mi guardavano, parlavano tra di loro e ridevano. Sono sicura che guardavano me perché non c’era tanta gente. Gonfiavano le guance”, ha continuato. E poi ancora, piangendo: “Mi fate veramente schifo, non mi sono neanche lavata e ho preso le mie cose e me ne sono andata a casa perché non ci volevo più stare là dentro”, ha continuato la ragazza nel suo sfogo. “Ora cercherò un altro posto, sto a Napoli e mi serve una palestra che sia vicino alla metropolitana perché non guido”, è poi il suo appello. “Però adesso ho paura che succeda di nuovo. È possibile che non ci sia un posto dove posso stare tranquilla? Succede ovunque, al supermercato, all’università, qua sui social nei commenti. Vorrei vivere solo la mia vita senza che nessuno mi prenda in giro. A volte è troppo, non ce la faccio più”, ha concluso.