Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 marzo: la rassegna stampa

Aperture quasi interamente dedicate alle tensioni crescenti tra Russia e Occidente, con le nuove minacce di Putin e le accuse di Mosca a Usa e Gran Bratagna per il presunto coinvolgimento nella strage al Crocus City Hall. Sugli sportivi tengono banco le polemiche seguite alla sentenza di assoluzione per Francesco Acerbi per il caso che lo ha visto coinvolto con Juan Jesus