Trani, biglietto con allarme bomba in stazione treni: chiuse le scuole

Un biglietto (scritto a mano) lasciato alla stazione delle Ferrovie dello Stato di Trani che avvisava di una presunta bomba biologica non solo nella stessa infrastruttura, ma anche in due scuole della città costiera (una veniva esplicitata l'altra no) ha indotto il sindaco della città Amedeo Bottaro a chiudere per la giornata di oggi tutti gli istituti scolastici cittadini. "A causa di un allarme bomba in una scuola non precisata, tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado resteranno chiuse nella giornata odierna", è la comunicazione postata sui canali social ufficiali del Comune.

La valigia sospetta

L’allarme bomba è scattato intorno alle sei di questa mattina, nella stazione ferroviaria dove all'interno di una valigetta lasciata incustodita, è stato trovato il biglietto che annunciava la presenza di un ordigno in un istituto scolastico non precisato della città. La presenza della piccola valigia, notata da chi aspettava i treni, ha fatto scattare l'allarme e i controlli. Al lavoro ci sono i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che stanno accertando la fondatezza dell'allarme. Disagi si registrano sulla linea adriatica alla circolazione ferroviaria, che è stata sospesa. Il Comune fa sapere invece, che sono in corso le bonifiche nelle scuole per "consentire l'accesso nei plessi" degli studenti e delle studentesse al termine delle attività delle forze dell'ordine che stanno compiendo verifiche sul biglietto a quadretti scritto a mano e in stampatello con la penna blu e firmato in arabo. Analisi saranno eseguite anche sui filmati delle telecamere di sicurezza della stazione.