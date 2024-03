Roma, uomo gambizzato alla Magliana: indaga l'Antimafia

Almeno due i colpi di pistola esplosi verso un uomo di 55 anni, con precedenti per droga, che si trovava all'ingresso dell'officina in cui lavora in via di Pian Due Torri. Indagano i poliziotti della Squadra mobile coordinati dai pm dell'Antimafia

Spari in strada a Roma in pieno giorno. Almeno due i colpi di pistola esplosi verso un uomo di 55 anni, con precedenti per droga, che si trovava all'ingresso dell'officina in cui lavora. Un agguato in piena regola su cui ora indagano i poliziotti della Squadra mobile coordinati dai pm dell'Antimafia. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 in via di Pian Due Torri alla Magliana quando una residente di un palazzo vicino ha sentito gli spari e si è affacciata dal balcone. Appena ha visto l'uomo a terra in una pozza di sangue ha contattato il numero di emergenza 112. All'arrivo dei soccorsi il ferito era cosciente. Raggiunto dagli spari all'interno coscia, è stato trasportato in ambulanza dal 118 in codice rosso in ospedale dove sarà sottoposto a intervento chirurgico.