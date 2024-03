Ragazzo scomparso nel Lecchese, appello dei genitori

Apprensione a Colico dove dal 21 marzo non si hanno più notizie di Edoardo Galli, 16enne che, uscito per andare a scuola, non ha più fatto ritorno a casa. La Prefettura di Lecco invita "chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo" a darne pronta comunicazione alla stazione Carabinieri di Colico, al numero 0341 940106. Di madre russa, possiede il doppio passaporto

Dal 21 marzo non si hanno più notizie di Edoardo Galli, 16enne che si è allontanato da casa giovedì mattina a Colico, nel Lecchese. Uscito per andare a scuola, non ha più fatto ritorno a casa. E' stato il padre che non vedendolo tornare, ha provato a contattarlo sul cellullare che risultava spento. l ragazzo non ha mai raggiunto il liceo scientifico Nervi di Morbegno (Sondrio). Secondo le prime indagini sarebbe invece salito su un treno diretto a Milano.

L'appello dei genitori

Secondo quanto riferito da genitori e conoscenti, Edoardo si sarebbe allontanato dopo aver preso di nascosto da casa un sacco a pelo. Tra le ultime ricerche sul suo computer, informazioni su come sopravvivere in montagna senza cibo e acqua, ma anche notizie sulla guerra in Ucraina. A denunciarne la scomparsa sono stati i genitori, che hanno affidato a 'Chi l'ha visto' un accorato appello: "Ti stiamo aspettando a braccia aperte, torna, siamo tutti preoccupati - ha detto il padre del ragazzo -. Vieni, ci manchi tantissimo. Non farti nessun tipo di preoccupazione, ti stiamo aspettando. Ovunque tu sia torna subito, siamo tutti agitati. Non hai idea di come stiano i nonni. Ovunque tu sia torna. Ti prego vieni da noi ". La madre ha aggiunto: "Tutti ti vogliamo bene. Ti prego torna a casa, ti aspettiamo a braccia aperte". A interessarsi alla vicenda è l'associazione Penelope Lombardia, che ha diffuso foto e descrizione di Edoardo