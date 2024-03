Vicenza, speleologo ferito e bloccato in una grotta

Incidente all'interno della grotta della Pissatéla a Monte di Malo, in provincia di Vicenza, che si trova ad una profondità di 70 metri. Uno speleologo è rimasto ferito ed è bloccato al suo interno. Lo comunica il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, sottolineando che bisognerà attendere che la squadra sanitaria raggiunga il ferito per capire i tempi necessari a riportarlo all'esterno.

Dalle prime informazioni, durante un'esposizione da parte di un gruppo di speleo, nella risalita del ramo secondario Carpe Diem in un tratto fossile, al secondo di cordata si è staccata la porzione di roccia a cui era fissato l'ancoraggio, che lo ha fatto cadere colpendolo alla testa. L'uomo, inizialmente incosciente, si è poi ripreso, pur in stato confusionale, con lui è restato uno dei compagni, mentre un terzo è uscito a dare l'allarme. Un quarto speleologo, che era a capo della cordata, è rimasto in alto bloccato su un terrazzino dopo che la corda è stata tranciata dalla scarica di sassi.