Roma, furto da 800mila euro in gioielleria: presa la "banda del buco"

Sgominata dai carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina la banda del buco che, nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023, mise a segno un colpo da 800mila euro in una gioielleria in via Bocca di Leone, nel centro della Capitale. Su delega della Procura, i carabinieri hanno notificato un'ordinanza, emessa dal gip di Roma, che dispone misure cautelari nei confronti di 8 persone di cui 4 arresti e 4 obblighi di presentazione in caserma. A finire in manette i tre autori materiali del furto e una donna che avrebbe stipulato polizze di pegno per sostituire i gioielli rubati con contanti.

©Ansa

Le indagini Nel corso delle indagini che hanno portato a individuare i responsabili del furto sono stati recuperati circa 400 pezzi, tra gioielli, pietre preziose, brillanti e orologi di valore. Il “bottino” è stato rinvenuto nel corso delle 13 perquisizioni disposte dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, che ha diretto l'indagine e coordinato il gruppo specializzo della procura di Roma che si occupa di reati gravi contro il patrimonio. Nella stessa circostanza sono stati rinvenuti una ingente e sofisticata strumentazione tecnica di alto livello, chiavi rudimentali autocostruite e diverse centinaia di chiavi da duplicare (grezze), attrezzatura idonea alla fedele riproduzione di qualsiasi tipo di chiave cilindro europeo incluso, fiamme ossidriche, piedi di porco, endoscopio auricolare wifi (telecamera di piccole dimensioni utilizzata per ispezionare l’interno delle serrature), 15.000,00 euro in contanti, ventose di grosse dimensioni idonee a trasportare pesanti lastre di cristallo e parte dell’abbigliamento indossato durante i sopralluoghi e il furto nella gioielleria di via Bocca di Leone. vedi anche Banda del buco in azione a Roma, salvato ladro incastrato in un tunnel

©Ansa

L'accusa Per tre dei responsabili l'accusa è quella di furto aggravato in concorso. Una donna è invece accusata di ricettazione della refurtiva e riciclaggio. Mentre per altre quattro persone, due uomini e due donne, l'accusa è quella della ricettazione della refurtiva. Inoltre, su richiesta dei pm, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di monili e gioielli di elevatissimo valore, nella disponibilità degli indagati, in quanto sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, rinvenuti dai carabinieri e sottoposti a vincolo reale, per un valore pari a 120 mila euro. vedi anche Roma, auto rubata a folle velocità si ribalta: 2 morti, 1 ferito grave