Trovati resti di ossa in un appartamento nell'agrigentino

Il ritrovamento è avvenuto a Favara, in una palazzina in via Luigi La Porta. Non è ancora chiaro se si tratti di ossa umane: per avere maggiore chiarezza sulla provenienza è necessario attendere l'esito dell'esame del Dna. Tra le piste investigative, quella che riporta alla scomparsa di Gessica Lattuca, la giovane donna madre di quattro figli scomparsa il 12 agosto del 2018 e mai ritrovata

Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a Favara, Agrigento, in una palazzina in via Luigi La Porta. La casa è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento che ora stanno indagando per cercare di capire a chi appartengano i resti. Sarà l’esame del Dna a dare indicazioni più precise.

Attesa per l'esito delle analisi dei Ris

Gli investigatori lasciano aperta qualsiasi ipotesi, anche quella che i resti ossei ritrovati nell’appartamento di Favara possano essere stati dissotterrati, seppelliti e poi riemersi. Qualcuno potrebbe infatti averli scoperti e, dopo averli nuovamente nascosti, averli fatti tornare alla luce consapevolmente. Carabinieri e pm stanno sentendo gli operai che hanno fatto la scoperta, ma non soltanto. Le ossa erano in mezzo ai calcinacci, ma al momento non è chiaro da dove siano emerse. Così come non c'è la certezza categorica che siano veramente umani: per avere la certezza scientifica i reperti sono stati posti sotto sequestro e inviati al Ris di Messina. A seguire il caso è il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo.