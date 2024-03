Bergamo, butta 2 divani in strada: i vigili glieli riportano con multa

Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12, sfruttando il buio e la conseguente scarsa visibilità, un 43enne di Romano - in provincia di Bergamo - ha caricato due divani da 3 posti sull’autocarro del vicino e si è recato in via Albarotto per scaricarli in un campo. La via non è controllata da telecamere e per questo è spesso oggetto di abbandoni da parte di extracomunitari che vivono nelle vicinanze. I due divani sono stati notati all’alba da dei passanti che hanno segnalato il fatto alla Polizia Locale.

Riconsegna e multa

Gli agenti, dopo il ritrovamento, hanno iniziato a controllare i filmati dell’impianto di videosorveglianza cittadino riuscendo a rintracciare l’autocarro. A quel punto si sono rivolti all’ufficio tecnico e alla Geco, la società che ha in gestione il servizio di raccolta dei rifiuti, ed è stata decisa la riconsegna a domicilio effettuata nell’arco della mattinata insieme alle pattuglie della Polizia locale. Il 43enne si è giustificato, come si legge sul Corriere della Sera, dicendo che “l’abbandono era solo temporaneo e voleva tornare a prenderli”. Ha sostenuto invece che l’autocarro era stato usato all'insaputa del vicino di casa. L’uomo residente a Rimini, ma domiciliato nella città della Bassa, riceverà una multa da 10.000 euro.