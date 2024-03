Roma, uomo travolto e ucciso da un'auto davanti a villa Borghese

Nella serata di ieri, un uomo è stato investito mentre usciva da villa Borghese, nel cuore di Roma. L'incidente si è verificato intorno alle 21.30 su via Pinciana. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del II Gruppo Parioli. A bordo dell'auto c'era un giovane romeno di 26 anni, che è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi agli esami di routine riguardanti l'eventuale presenza di alcol e droghe nel suo organismo. Gli agenti della polizia locale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e per identificare la vittima, la quale non era in possesso di documenti e indossava abiti sportivi.