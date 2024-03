Barletta: minacce di morte all'ex: "Ti faccio saltare in aria"

Come molto spesso accade, non si rassegnava alla fine della relazione. Per questo un uomo a Barletta ha minacciato più volte la ex moglie dicendole che, se non fosse tornata con lui, “l’avrebbe fatta saltare in aria”. Cosi è stata la prima volta, quando lui ha fatto esplodere con materiale infiammabile l’androne del palazzo dove la donna abitava insieme ai figli minori e all’anziano padre, vittima dell’accaduto poiché aveva inalato fumi tossici. In una seconda occasione l’uomo aveva invece lanciato un ordigno esplosivo davanti al portone dell’abitazione della donna provocando un allarme per tutti i residenti.