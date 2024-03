Vampe di San Giuseppe a Palermo, guerriglia urbana e scontri

Sassi, bottiglie e pezzi di vetro contro vigili del fuoco e forze dell'ordine. Scene di guerriglia urbana a Palermo. Almeno tre gli agenti feriti nel rione Ballaro' nel corso delle tensioni scoppiate ieri sera attorno alle “vampe di San Giuseppe”, i falò tradizionali accesi alla vigilia della festa del santo. Lo riferisce Valter Mazzetti, segretario generale Fsp polizia di Stato: "Le vampe di San Giuseppe sono costate ben tre poliziotti feriti, dopo una serata di follia a Palermo dove, in occasione del diffuso rito delle Vampe di San Giuseppe, è scoppiata una vera guerriglia urbana a Ballaro', nella zona del mercato storico" .

Alcuni giovani hanno dato fuoco a una "vampa" prima di aggredire con lancio di uova e bottiglie gli uomini dell'XI Reparto Mobile e della questura. Tra gli agenti finiti all'ospedale Ingrassia, uno ha riportato un trauma a una spalla, uno alla caviglia sinistra, uno un forte trauma cervicale. "Per l'ennesimo anno, a Palermo la vigilia di San Giuseppe è stata caratterizzata da scene di inaudita violenza contro le forze dell'ordine" dice il segretario Provinciale Fsp Palermo, Antonino Piritore che aggiunge: "Quanto accaduto nel quartiere Ballaro' è un fatto gravissimo che merita risposte rapide e decise".

Scontri con le forze dell'ordine

La pericolosissima tradizione delle "vampe" di San Giuseppe a Palermo crea ogni anno scontri tra la polizia che cerca di impedire l'accensione del fuoco sulla legna ammucchiata dalla gente che invece prova a far partire le fiamme per creare la "vampa" dedicata al santo. Tensioni ieri sera nei quartieri della Kalsa, Oreto, dell'Albergheria e di Ballaro', allo Sperone e nella zona dell'ospedale Cicivo. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno lanciato schiumogeno per cercare di spegnere il rogo ma sono stati bersagliati da pietre e bottiglie.