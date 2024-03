Fine vita, Barbera: se permane inerzia interverrà Corte Costituzionale

"Sul fine vita le Regioni vanno moltiplicando iniziative a supplenza del Parlamento il cui intervento non è avvenuto. Non posso anticipare nella maniera più assoluta un giudizio. Ma sottolineo un punto: il fatto che abbiamo coinvolto il Parlamento nella disciplina del fine vita, non è come talvolta si è detto che intendiamo fermarci e dire adesso è compito del Parlamento". Così il presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ai giornalisti. "No - rimarca - noi chiamiamo il Parlamento a collaborare nella identificazione dei parametri che fanno riferimento a valori e che sono letture non così accertabili con ragionamenti di soli interessi, ma richiedono una lettura che deve essere integrata anche dalla opinione e volontà delle assemblee espressive della volontà popolare... Fermo restando - conclude - che se resterà inerzia la Corte non potrà che intervenire".