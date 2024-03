Maratona di Roma, percorso e strade chiuse: 40mila partecipanti al via

A Roma è tutto pronto per la Acea Run Rome The Marathon , la maratona cittadina in programma oggi, domenica 17 marzo. Un'edizione (la 29esima) da ricordare, arricchita da quattro record: il primato di iscritti per una maratona italiana (oltre 19mila), record di partecipanti stranieri (più di 10mila), il record di pacer ufficiali gara (200 di cui oltre 100 stranieri) provenienti da 15 Paesi e infine il record di allenamenti di gruppo, i Get Ready, di cui 5 tenuti a Roma e più di 30 in tutto il mondo. La partenza è fissata alle 8.30 dai Fori Imperiali davanti al Colosseo. In tutto i partecipanti saranno 40mila, compresa anche la staffetta solidale Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5 chilometri.

I favoriti

Tutti all'inseguimento di Fentahun Hunegnaw, l'uomo da battere in questa edizione della maratona di Roma 2024. La corsa nella Capitale vedrà in particolare 18 campioni sgomitare per la vittoria finale: tra questi 12 atleti dal Kenya, due dall'Etiopia e gli italiani Giorgio Calcaterra e Carmine Buccilli. Attenzione al keniano Cosmas Birech vincitore nel 2018 e agli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa. Da non sottovalutare i keniani Brian Kipsang, David Kiprono Metto e Asbel Rutto. Al debutto sulla distanza regina il keniano Reuben Narry che si è impegnato con discreti risultati nella mezza maratona. Per le donne, i favori dei pronostici sono per l'etiope Zinash Mekonen Lema e per la keniana Lydia Naliaka Simiyu. Alle loro spalle l'etiope Sorome Negash Amente. Attesa per la burundese Cavaline Nahimana, abituata a gareggiare in Italia dove ha anche fatto registrare il suo miglior tempo nel 2022 a Milano. Debutto assoluto per l'etiope Hiyane Geshe Lama. Il percorso sarà più facile rispetto alle precedenti edizioni grazie all'eliminazione della salita della Moschea intorno al 30esimo chilometro.

Il percorso

Il percorso, sulla tradizionale distanza di 42 chilometri e 195 metri, oltre al Centro storico (Fori Imperiali, Terme di Caracalla, Circo Massimo, Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, piazza del Popolo, piazza di Spagna) si snoderà tra San Paolo, Piramide, il lungotevere, Prati e San Pietro, il Foro Italico, Ponte Milvio, l'Auditorium Parco della Musica, il Flaminio e il Villaggio Olimpico. La partenza è prevista per le 8.30 dai Fori Imperiali con il passaggio davanti al Colosseo e all’Arco di Costantino e poi verso la Basilica di San Paolo. Nel percorso verso la Piramide Cestia si toccherà il punto più a sud della corsa a via Valco di San Paolo tra via Ostiense e via Marconi. Poi la svolta verso Testaccio, Lungotevere Aventino, Lungotevere de’ Cenci e Lungotevere dei Tebaldi fino a via della Conciliazione. Poi la svolta direzione Castel Sant’Angelo e giù verso il Foro Italico. Arrivati sul Ponte Duca D’Aosta la svolta e il ritorno verso il centro. I maratoneti andranno verso Piazza del Popolo e le Chiese Gemelle e percorrere i 7 km delle meraviglie: via del Corso e via del Babuino. Dopo aver costeggiato il Circo Massimo ci sarà l’ultimo km con di nuovo davanti l’Arco di Costantino e il Colosseo, i metri finali con il traguardo sempre ai Fori Imperiali.