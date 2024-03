Aperto fascicolo sull'incendio di Bologna, rogo partito da una stufa

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sull'incendio in cui hanno perso la vita una donna di 32 anni e i suoi tre bambini nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento in via Bertocchi.



Incendio partito da una stufa elettrica



A causare l'incendio e la morte di Stefania Alexandra Nistor e dei suoi tre bimbi, una stufetta elettrica andata in cortocircuito. Non si sarebbe sprigionata una grande fiamma, ma moltissimo fumo e le esalazioni di monossido di carbonio non avrebbero lasciato scampo alla famiglia che dormiva in un'unica stanza. La bimba più grande aveva sei anni, mentre i due gemelli erano un maschio e una femmina di due anni.