Bologna, morta una madre con tre bambini in un incendio

Una madre e i suoi tre bambini sono morti un incendio scoppiato nella notte a Bologna. Sono le prime informazioni su quanto successo in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Informata anche la Procura. La madre, una donna di 32 anni di origine romena, è deceduta durante il trasporto in ospedale. I bimbi morti risultano essere due gemelli di circa due anni e un fratello di sei anni.