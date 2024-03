TikTok, multa Antitrust da 10 mln per controlli inadeguati sui minori

"TikTok inadeguata in casi come la cicatrice francese"

Il caso della "cicatrice francese" la sfida autolesionista diffusa fra i giovani che consiste nel creare lesioni sulla guancia stringendole fortemente, è uno di quelli citati dall'Antiturst come base per la sanzione erogata a TikTok che, a detta dell'autorità, non ha posto in essere misure adeguate per contrastarla. "L'attività istruttoria - spiega l'Antitrust - ha consentito di accertare la responsabilità di TikTok nella diffusione di contenuti - come quelli relativi alla challenge "cicatrice francese" suscettibili di minacciare la sicurezza psico-fisica degli utenti, specialmente se minori e vulnerabili. Inoltre, TikTok non ha assunto misure adeguate ad evitare la diffusione di tali contenuti, non rispettando pienamente le Linee Guida che vengono applicate senza tenere in adeguato conto la specifica vulnerabilità degli adolescenti, caratterizzata da peculiari meccanismi cognitivi dai quali derivano, ad esempio, la difficoltà a distinguere la realtà dalla finzione e la tendenza ad emulare comportamenti di gruppo.