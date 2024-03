Messina Denaro, l'autista Giovanni Luppino condannato a nove anni

L'uomo, un imprenditore di Campobello di Mazara, era stato arrestato a gennaio 2023 insieme al boss mafioso in una clinica di Palermo. L'accusa è di aver chiesto soldi per conto del capomafia e di aver curato insieme ai figli gli aspetti organizzativi della latitanza di Messina Denaro

Il gup di Palermo Cristina Lo Bue ha condannato a nove anni per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati Giovanni Luppino, l'imprenditore di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, che è stato l’autista di Matteo Messina Denaro negli ultimi anni della vita del boss. Luppino è accusato di aver chiesto soldi per conto del capomafia e di aver curato, insieme ai suoi figli, arrestati a febbraio scorso, spostamenti, traslochi e diversi aspetti organizzativi della latitanza del padrino di Castelvetrano.

La condanna



L'accusa, rappresentata in aula dai pm della Dda Piero Padova e Gianluca De Leo, aveva chiesto la condanna a 14 anni e 4 mesi di carcere, dopo l’arresto il 16 gennaio 2023 in una clinica di Palermo insieme al capomafia. Il gup ha inoltre disposto per l’imputato, presente in aula, l'interdizione dei pubblici uffici e il risarcimento danni a titolo di provvisionale in favore delle parti civili comuni Campobello e Castelvetrano di cinquemila euro ciascuno, oltre ad una provvisionale di tre mila euro per ognuna delle altre parti civili costituite.