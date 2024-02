“L'ultimo padrino”: Luca Ponzi presenta il suo libro su Messina Denaro

Matteo Messina Denaro è stato l’ultimo Padrino di Cosa nostra, ma è stato anche molto di più e la sua morte è ancora per certi versi avvolta nel mistero, così come parte della sua vita. Un uomo capace di restare un fantasma per 30 anni, ben nascosto e ben protetto, un criminale che non ha esitato a far sciogliere un bambino innocente nell’acido o a far uccidere un rivale in amore, insieme a tanti altri omicidi. Nel libro “L’ultimo Padrino. Vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro”, edito da Rubbettino, (che verrà presentato alla Feltrinelli di Genova il 7 marzo) Luca Ponzi ricostruisce come un uomo abbia potuto scalare la piramide mafiosa senza riuscire a farsi prendere. Nel volume non manca l’analisi su chi lo abbia protetto e anche un profilo psicologico del boss che amava vantarsi con gli amici dicendo “con tutte le vittime che ho fatto si potrebbe riempire un cimitero” e teneva appeso nel suo covo un poster del “Padrino”, il noto film con Marlon Brando.

Nel suo libro la storia di Messina Denaro parte da lontano



Da molto lontano, Matteo era un bambino come tanti, nato nella valle del Belice devastata dal terremoto, ma non era come tutti gli altri. Il padre don Ciccio o Zu Ciccio era il capo del mandamento di Castelvetrano, che ai tempi della guerra di mafia seppe allearsi con il clan vincente dei corleonesi. E il piccolo Matteo ebbe come padrino della cresima Antonio Marotta, considerato un “uomo d’onore” che nel curriculum poteva vantare di essere stato affiliato alla banda di Salvatore Giuliano. Un segno distintivo fin da piccolo.