Mafia, maxi operazione a Caltanissetta con 55 arresti

L'ordinanza applicativa della misura cautelare personale detentiva è stata emessa dal Gip su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica. I destinatari sono indagati, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso

Maxi operazione antimafia a Caltanissetta. La Polizia di Stato ha eseguito 55 misure cautelari per i reati di associazione di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. Reati aggravati dalla disponibilità, in capo agli associati, di armi (anche da guerra) ed esplosivi. Sono state eseguite alcune perquisizioni degli indagati e dei luoghi a loro associati per ricercare proprio armi e droga.