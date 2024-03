Maltempo in molte regioni fino a martedì, poi arriva la primavera

La perturbazione che nel weekend ha raggiunto l'Italia influenzerà molte regioni fino a martedì, dopo di che, quasi a sorpresa, tornerà a farci visita l'anticiclone africano. Fino a martedì mattina saranno soprattutto le regioni centro-meridionali peninsulari ad essere interessate dalle precipitazioni. I fenomeni meteo potrebbero presentarsi sotto forma di temporale con grandine, mentre la neve scenderà diffusa sugli Appennini mediamente sopra i 1300-1400 metri. Al Nord invece il tempo andrà progressivamente migliorando con le ultime piogge che bagneranno Liguria ed Emilia Romagna, ma solo nella giornata di lunedì. Ma la decisiva svolta avverrà da mercoledì quando l'anticiclone africano dalla Penisola Iberica e ancor prima dal Marocco, raggiungerà gran parte d'Italia riportando un'atmosfera stabile, soleggiata e anche mite. Con la presenza di un sole più generoso le temperature non potranno far altro che aumentare e così di giorno si raggiungeranno facilmente i 16-18°C, oltre i 20°C invece sulla Sicilia, sulle zone interne della Sardegna e sulle vallate alpine. Inizierà così una fase del tempo più stabile e soleggiata che potrebbe prolungarsi fino al weekend del 16-17 marzo.

Le previsione al Nord

Nel dettaglio, al nord, si prevede un tempo soleggiato e mite. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio atteso un progressivo aumento della nuvolosità, con isolati rovesci sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti.

Al Centro

Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche, con qualche rovescio in Abruzzo; neve sull'Appennino centrale dai 1200 metri. Al pomeriggio instabilitaà in aumento sui rilievi, con nevicate dai 1500 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Instabilità al mattino sulle regioni peninsulari con neve in Appennino dai 1200-1300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo, qualche pioggia anche sulla Sicilia orientale. In serata residua instabilità su Campania, Basilicata e Calabria, migliora nella notte. Temperature minime stabili o in calo, massime in rialzo al centro-nord, stazionarie o in diminuzione al sud.