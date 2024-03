Morto Nicola Barbato, poliziotto eroe ferito nel 2015 da un clan

Domani i funerali

Residente a Carinaro, in provincia di Caserta, nella sua carriera in divisa Nicola Berbato era stato agente della Squadra Mobile di Napoli. "Carinaro, Caserta, la Campania, l'Italia e le forze dell'ordine sono orgogliose di Te" hanno scritto in un accorato post i familiari dell'agente che lascia la moglie, Angela, e i due figli Giovanna e Luigi. I funerali domani alle 16 nella chiesa di San Giovanni evangelista di Teverola, in provincia di Caserta, citta' di cui era cittadino onorario.