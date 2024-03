Dossieraggio, oggi nuove audizioni di Cantone e Melillo

Prosegue l’inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio a danni di decine di politici e personaggi pubblici. In audizione oggi, 7 marzo, ci sono le stesse persone che stanno indagando: in mattinata la commissione Antimafia sente il procuratore del capoluogo umbro, Raffaele Cantone, come lui stesso ha chiesto negli scorsi giorni. Ieri pomeriggio è stato il turno del procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. Per entrambi ci sarà poi l’audizione anche al Copasir, alle 12:30 quella di Melillo, alle 14:30 quella di Cantone. Indagato per quanto successo è il finanziere Pasquale Striano. Ma Melillo è stato chiaro: le sue condotte "mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale".