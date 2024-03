Roma, due ragazze aggredite in un locale al Flaminio

Aggressione a danno di due donne durante una serata in discoteca. È successo la scorsa notte a Roma, presso il locale Opus, in via Sacconi, al Flaminio, riaperto proprio ieri dopo una chiusura di otto giorni imposta da un provvedimento del Questore. Due ragazze di ventuno e ventitrè anni sono state colpite da un oggetto appuntito mentre ballavano all'interno del night club. Sono state in seguito trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Pio, per poi essere dimesse dopo i controlli con una prognosi di quattoridici giorni.