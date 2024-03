Sonia Bruganelli rapinata a Roma, strappato il Rolex dal polso

L'opinionista televisiva era alla guida della sua auto in via della Farnesina, a Roma Nord. I ladri l'avrebbero individuata e seguita, per poi rapinarla. Per gli inquirenti, la responsabile sarebbe una banda che avrebbe già utilizzato la stessa modalità in altri colpi

Sonia Bruganelli si trovava in via della Farnesina, in zona Roma Nord, quando uno scooter le si è avvicinato per derubarla. I due ladri sono fuggiti con un orologio, un Rolex, strappato dal polso dell’opinionista mentre era alla guida della sua auto. “La paura è stata tanta, ma per fortuna non mi hanno fatto male”, ha raccontato al Corriere Bruganelli, che ha denunciato il fatto insieme all’ex marito Paolo Bonolis, dopo aver avvertito le forze dell’ordine. Nessun commento, invece, sui suoi profili social.