Omicidio Buratin, recuperato un corpo: potrebbe essere Pittarello

I Vigili del Fuoco alle 16.30 del 29 febbraio hanno recuperato il corpo di un uomo che si trovava all’interno di un furgone Nissan, bloccato da due giorni nel fiume Bacchiglione a Bovolenta, in provincia di Padova. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi del cadavere di Alberto Pittarello, 39 anni, sospettato di aver accoltellato alle spalle la compagna Sara Buratin , 41 anni. Pittarello risulta irreperibile sin dall’inizio delle ricerche. Fino ad oggi, i sommozzatori non avevano potuto procedere con il recupero del furgone a causa del maltempo.

Si attende l'identificazione

Il corpo è stato rinvenuto dai sommozzatori dei vigili del Fuoco ancora all'interno del furgone che si trovava inabissato nel fiume Bacchiglione. Secondo fonti investigative, la salma, nonostante tre giorni di permanenza nell'acqua, non era particolarmente deteriorata. Questo potrebbe quindi favorire l'identificazione del cadavere, che, tutta via al momento non è stata ancora fatta. L'ispezione cadaverica sarà effettuata nelle prossime ore dal medico legale, e ciò permetterà di capire se vi siano elementi utili per dare un nome alla salma e alla cause della morte.