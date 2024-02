Uomo ucciso a coltellate a Vercelli, fermata la compagna 60enne

La donna, che oggi verrà sentita dal pm di turno, è stata condotta in ospedale per una serie di accertamenti e risulta accusata di aver ucciso, nella giornata di ieri, il compagno di 58 anni. E' successo a Vercelli, in un alloggio situato in una palazzina di corso XXVI Aprile, in zona Aravecchia

Risulta in stato di fermo una donna di 60 anni, condotta in ospedale per una serie di accertamenti e accusata di aver ucciso, nella giornata di ieri, il compagno di 58 anni. E' successo a Vercelli, in un alloggio situato al secondo piano di una palazzina di corso XXVI Aprile 22, in zona Aravecchia. Stando a quanto emerso rispetto ai rilievi della polizia, l'omicidio sarebbe avvenuto nel corso di un litigio dove poi è spuntato un coltello, arma che avrebbe colpito fatalmente l’uomo, di nazionalità italiana. La donna verrà sentita dal pm di turno in giornata.