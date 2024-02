Ischia, Antonella Di Massa trovata morta da "Chi l'ha visto?"

Il corpo di Antonella di Massa si trovava, senza vita, non lontano dal parcheggio a Succhivo dove era stata rinvenuta l’auto della 51enne. La donna era scomparsa il 17 febbraio, allontanandosi dalla sua abitazione a Casamicciola Terme senza notizie. La troupe del programma televisivo di “Chi l’ha visto?”, trasmesso su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli, si è da subito attivata per cercare Antonella: il corpo è stato notato in un terreno da Francesco Paolo Del Re e Marco Monti mentre ripercorrevano le strade che ipotizzavano che la donna avesse attraversato. Dopo la tragica scoperta, i due giornalisti hanno avvisato subito i familiari, tra cui il marito per il riconoscimento, e le forze dell’ordine. Del Re e Monti hanno poi comunicato, attraverso i profili social di “Chi l’ha visto?”, l’avvenuto ritrovamento.