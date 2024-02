Morta Bice Gullotta, era fuggita nel 2023 da una Rsa di Faenza

È morta Salvatrice Gullotta detta "Bice", l'anziana che la primavera scorsa era fuggita dalla casa di riposo che la ospitava a Faenza. Voleva rivedere i luoghi della Riviera dove era stata in vacanza da bambina. La sua storia aveva commosso tanti. "Voglio vivere e morire dove mi pare", diceva ed è morta nei giorni scorsi per un infarto a Roma, dove nel frattempo si era trasferita in un appartamento. A raccontare la sua avventura era stato il Corriere di Romagna. "Conservo con affetto - dice oggi l'avvocato Giuliano Lelli Mami al quotidiano - il ricordo dell'ultima volta in cui l'ho vista quando dopo avermi abbracciato mi ha detto commossa: 'Sono felice: tu sei mio figlio. Ti voglio bene'".

La tentata fuga della scorsa primavera

Ad aprile 2023 viveva in una rsa a cui l'avevano affidata i parenti con cui aveva rotto i rapporti, ma Bice non sopportava più quella vita e aveva approfittato di una distrazione del personale per scappare una mattina dopo colazione, senza dimenticare di prendere con sé l'agendina con indirizzi e numeri salvavita. Un piano ben congegnato dall'anziana, che per anni aveva lavorato come direttrice di un ufficio postale. Aveva preso un treno in direzione Romagna ed era scesa in Riviera per andare a bussare all'Hotel Flora in cui era solita soggiornare nei suoi periodi di vacanza, ma non c’era posto. Dopo essersi rifocillata in un bar, l'81enne si era rivolta alla vicina parrocchia e aveva raccontato il suo malessere, per la permanenza nella casa di riposo, a partire dai pasti con "minestrine annacquate, mele cotte e prosciutto di cent'anni fa" per arrivare agli altri ospiti che di notte "gridano invocando la madre o gli angeli". Ma l'arrivo dei carabinieri aveva messo fine all'evasione della signora Bice.