Bice, l'anziana fuggita da Rsa di Faenza per vedere il mare

Alla veneranda età di 81 anni è fuggita dall’ Rsa di Faenza e ha preso un treno per Rimini. E’ scesa a Bellaria Igea Marina per recarsi all’Hotel Flora dove trascorreva le vacanze al mare con la sua famiglia. L’albergo purtroppo era chiuso così l’anziana si è recata dal parroco della chiesa , che ha chiamato i carabinieri per farla tornare nella casa di riposo. A raccontare la storia in tv è la stessa protagonista, Bice, che dichiara : “Voglio dimostrare che ce la faccio da sola”.

Bice: "Ho nostalgia di poter abitare per conto mio"

Vuole la sua libertà di avere una casa tutta per sé, di uscire e andare a passeggiare, pranzare quando vuole. Insomma vuole la libertà di "vivere e morire dove mi pare". Cosi parla in televisione, alcuni giorni dopo che la sua storia ha fatto il giro del web, la signora Bice di 81 anni. L’anziana ha raccontato di essersi allontanata qualche settimana fa dalla Rsa che la ospita a Faenza senza dire niente a nessuno, per tornare in quei luoghi dove era stata da ragazza e dimostrare che può farcela da sola. “Ho preso il mio carrellino, l’ascensore, la mia borsa, ho fatto il biglietto e ho preso il treno” ha detto l’anziana davanti alle telecamere de La vita in diretta. Arrivata a Igea Marina, Bice ha bussato alla porta dell’hotel Flora dove il proprietario Paolo le ha spiegato che non poteva ospitarla perché la struttura era ancora chiusa. Quindi Bice si è fermata nella chiesa di Igea Marina dove il parroco ha chiamato le forze dell’ordine, che poi hanno convinto la signora a salire sull’ambulanza per andare in ospedale a controllare il suo stato di salute. Il giorno dopo l'anziana è stata riaccompagnata nella Rsa di Faenza. Ma Bice non vuole stare in nessuna struttura: “Ho nostalgia di poter abitare per conto mio, in libertà, di poter gestire la mia pensione" dice ancora a Pomeriggio Cinque su Mediaset.