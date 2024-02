Incidenti sul lavoro, un morto e due feriti in Sardegna

Un uomo è deceduto in un cantiere edile a Olbia dopo essere caduto da un ponteggio: i colleghi hanno raccontato che era in malattia da due mesi a causa di un infortunio ed era sul posto per parlare con loro. Nell’Oristanese un operaio e il proprietario di un terreno sono precipitati da una piattaforma rialzata mentre stavano tagliando dei rami di un albero

È di un morto e due feriti, di cui uno grave ma non in pericolo di vita, il bilancio di due diversi incidenti sul lavoro avvenuti oggi in Sardegna. Un uomo ha perso la vita in un cantiere edile a Olbia, mentre operaio e il proprietario di un terreno a Pardu Nou, a Siamaggiore, nell'Oristanese, sono caduti da una piattaforma rialzata mentre stavano tagliando dei rami di un albero.

L’incidente a Olbia

Secondo quanto si è appreso, l’uomo morto a Olbia è un cittadino di nazionalità kosovara, il 43enne Baskim Bitichi. I colleghi hanno raccontato che la vittima era in malattia da due mesi a causa di un infortunio ed era passato al cantiere per parlare con loro. Poi sarebbe salito su uno dei ponteggi e avrebbe perso l'equilibrio candendo da un'altezza di circa 10 metri. Carabinieri e Polizia hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo esattamente: sembrerebbe che anche i colleghi non fossero al lavoro in quel momento ma fossero comunque nel cantiere edile.