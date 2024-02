Incidente lavoro, operaio muore travolto da un muro nel Palermitano

Un operaio edile di 50 anni originario di Lascari è morto a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, investito dal crollo del muro di un'abitazione in ristrutturazione che si trova in via Madonnina di Gibilmanna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, carabinieri e personale dell'Asp. La ditta per cui l'uomo lavorava stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione di un'immobile in campagna. L'operaio di 50 anni, è stato travolto dai blocchi di tufo che si sono sbriciolati e per lui non c'è stato nulla da fare.