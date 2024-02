Maltempo, neve paralizza il traffico sull'A22 tra Vipiteno e Brennero

Chilometri di coda sull'importante arteria in direzione dell'Austria, a causa di una forte nevicata che sta imperversando nell'area. Squadre di spazzaneve in azione. Bloccato dal manto nevoso anche un gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico 'Fermi' di Sulmona: sono fermi in Austria con il loro bus. Sono tutti in buone condizioni

Una forte nevicata sta paralizzando l'autostrada A22 verso il Passo del Brennero, arteria che risulta bloccata nel tratto tra Vipiteno e Brennero, in direzione nord verso l'Austria. Finora sono caduti oltre 50 centimetri di neve che hanno causato la chiusura dell'autostrada per motivi di sicurezza. La coda di mezzi prima di Vipiteno ha superato i quattro chilometri. Ben più pesante la situazione in Austria: sulla A13 in Tirolo, all'altezza di Brennersee poco dopo il passo del Brennero, alcuni tir stanno bloccando la circolazione. Nonostante il divieto di sorpasso, fa sapere l'Apa, alcuni mezzi pesanti si sono portati sulla corsia di sorpasso, rimanendo incagliati e ostruendo così il passaggio dei veicoli, anche degli spazzaneve. L'autostrada in Tirolo è pertanto bloccata dal Brennero fino ad Innsbruck e al lavoro ci sono 20 squadre di soccorso e spalaneve per ripristinare la circolazione.

Studenti in gita bloccati da ore sul Brennero

Nel mezzo della nevicata sono finiti anche 51 studenti del liceo Scientifico 'Fermi' di Sulmona. Il gruppo è rimasto bloccato dalle 10.30 in Austria a causa del maltempo che ha reso non transitabile il passo del Brennero. La comitiva stava rientrando dal viaggio d'istruzione a Salisburgo quando è rimasta bloccata lungo la carreggiata per via della copiosa nevicata in corso. Il problema riguarda tre classi quinte, quattro docenti accompagnatori e l'autista del bus che trasporta la scolaresca. I professori, dopo aver chiesto aiuto alla polizia austriaca, si sono messi in contatto con il ministro dei trasporti che ha attivato l'unità di crisi tramite la Farnesina. "Abbiamo chiesto coperte, cibo ed acqua dal momento che siamo fermi da questa mattina. I ragazzi sono tutti in buone condizioni", ha riferito Francesca Abbriano, una delle docenti a bordo del bus. Vari camion, nelle ultime ore, sono rimasti bloccati o comunque in panne. Oltre il confine, l'autostrada è bloccata con oltre trenta chilometri di coda e tutti i mezzi antineve disponibili in azione per riattivare la viabilità.