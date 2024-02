Meteo, maltempo nel weekend: pioggia e vento da Nord a Sud

Torna il maltempo sull'Italia, con una perturbazione di origine atlantica che porterà nel fine settimana temporali, nevicate e venti forti su buona parte del Paese. Tra sabato e domenica sono previste piogge intense soprattutto nelle regioni meridionali, con fenomeni anche abbondanti. Più in generale, precipitazioni e rovesci sono attesi in Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria. La tendenza meteo è ancora incerta, anche se in linea di massima tra la fine di domenica e l’inizio della nuova settimana la pressione dovrebbe salire, favorendo condizioni climatiche più stabili soprattutto nelle zone di Nord-est, nel settore peninsulare e in Sicilia. In linea di massima, tuttavia, ci attende un periodo molto perturbato sulle regioni meridionali, con fenomeni anche intensi e vento teso.