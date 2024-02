Duplice omicidio Cisterna di Latina, oggi i funerali delle due vittime

La cittadina, ancora sotto shock per il duplice omicidio, si prepara per i funerali di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, uccise lo scorso martedì pomeriggio nel quartiere San Valentino da Christian Sodano, maresciallo della Guardia di Finanza di 27 anni e fidanzato di Desyrèe Amato, figlia e sorella delle due vittime. Si terranno oggi, giovedì 22 febbraio, alle 15 presso la chiesa di Santa Maria Assunta, a Cisterna di Latina, il cui sindaco Valentino Mantini ha annunciato per oggi il lutto cittadino.