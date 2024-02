Calabria, due operazione contro 'ndrangheta: decine di arresti

Gli indagati sono in tutto 40. Sono contestati vari reati tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, detenzione illegale di armi e intestazione fittizia di beni. Le ordinanze sono state emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. L'operazione è condotta da Polizia e Carabinieri. In un'altra operazione a Catanzaro, 22 persone sono state arrestate per vari reati, tra cui associazione armata

Polizia e Carabinieri hanno condotto un'operazione, denominata "Gallicò" - quartiere alla periferia nord di Reggio Calabria - per l'esecuzione di due ordinanze cautelari nei confronti di 18 persone: 16 in carcere, una agli arresti domiciliari ed un obbligo di presentazione alla pg. Le ordinanze sono state emesse dal gip su richiesta della Dda reggina. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Walter Ignazitto e condotta da Squadra mobile e carabinieri, sono contestati vari reati tra cui associazione mafiosa, omicidio, estorsione, usura, detenzione illegale di armi e intestazione fittizia di beni. Gli indagati sono in tutto 40.

In un'altra operazione, i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di 22 indagati. Diciannove sono finiti in carcere e tre ai domiciliari per le ipotesi di reato di associazione di tipo mafioso armata, concorso esterno in associazione mafiosa, e altri reati, anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose, quali estorsione, reati in materia di armi, detenzione e traffico illecito di stupefacenti, nonché di ricettazione, sequestro di persona, furto in abitazione e danneggiamento seguito da incendio.