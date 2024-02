Pietro Genovese a processo per evasione dai domiciliari

Il ragazzo è già stato condannato a cinque anni e quattro mesi per aver travolto e ucciso Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli in corso Francia nel dicembre del 2019. L'avvocato del giovane: "Non c'è prova dell'evasione"

Paolo Genovese è stato rinviato a giudizio dal Gip di Roma per essere evaso dai domiciliari. Il ragazzo, figlio del noto regista Paolo, è già stato condannato a cinque anni e quattro mesi per aver travolto e ucciso Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli in corso Francia nel dicembre del 2019 passando con il semaforo rosso. I fatti contestati in questo procedimento risalgono al 16 gennaio 2021, quando Genovese si trovava agli arresti domiciliari e, secondo l’accusa, i carabinieri durante un controllo di rito non lo avevano trovato in casa. Il processo è stato fissato per il prossimo 20 marzo.