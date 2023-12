Nuovo processo per Pietro Genovese, è accusato di evasione

Citazione diretta a giudizio per Pietro Genovese, accusato di aver violato nel 2021 gli arresti domiciliari a cui era stato sottoposto per l'omicidio stradale di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, le 16enni romane travolte e uccise la sera del 22 dicembre del 2019 su corso Francia. Per la vicenda il ragazzo è stato condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi di carcere.