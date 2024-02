Meteo, le previsioni di mercoledì 21 febbraio

Febbraio finisce all'insegna dell'instabilità lungo tutta la Penisola. E’ in arrivo in Italia un'intensa fase di maltempo che porterà piogge, aria fredda e tanta neve, anche sull'Appennino oltre i 1300-1500 metri. Il Meteo.it comunica che domani la pressione torna ad aumentare temporaneamente. Poi il tempo peggiora nel week end.

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nebbie in Val Padana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento da ovest ma con tempo ancora asciutto. Tra la serata e la nottata nuvolosità in ulteriore aumento fino ad avere cieli molto nuvolosi e precipitazioni in arrivo su Liguria e lungo l'arco alpino con neve fino a quote medie.