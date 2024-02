Padova, soldi sottratti ad anziana: ex Iena Gip indagata con genitori

Giampietro Cutrino è accusato insieme ai genitori di peculato, falso ideologico, circonvenzione d’incapace e riciclaggio. Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui il padre dell'uomo, che per anni ha fatto l’amministratore giudiziario di un’anziana donna che risiede in una casa di riposo a Padova, avrebbe sottratto soldi alla donna per acquistare casa con la complicità del figlio

L'ex iena Giampietro Cutrino, conosciuto nel programma con il nome di Gip, è indagato dalla procura di Padova per riciclaggio. Secondo quanto scrive infatti il Corriere della Sera, Gip avrebbe "coperto" il padre, indagato anche per peculato, falso ideologico e circonvenzione d’incapace: Giovanni Cutrino infatti, per anni amministratore giudiziario di un’anziana donna che risiede nella casa di riposo Nazareth, in centro a Padova, avrebbe sottratto soldi, per oltre 200mila euro, alla donna per acquistare casa con la complicità del figlio. Indagata per riciclaggio anche la madre di Gip Maria Teresa Donati.