Generazione ansia, come aiutare i minori stranieri non accompagnati?

Nona puntata del podcast "Generazione anZia" con la storia di Hemdam, arrivato in Italia a 13 anni: "Ho iniziato a star male da subito". Dalla comunità al primo lavoro, così è iniziato il suo percorso per superare l'ansia

Hemdan è arrivato a Milano dove ha alcuni parenti poi è stato ospitato in una comunità per minori a Novara dove è rimasto per due anni. Quando è tornato a Milano, Hemdam ha iniziato a non stare bene. Dopo alcuni accessi in pronto soccorso è stato preso in carico dal Progetto Migranti della neuropsichiatria infantile del Policlinico di Milano. I suoi problemi fisici nascondevano un malessere profondo.

Alla fine del 2023 i minori stranieri non accompagnati in Italia erano circa 24 mila. Il 90% sono maschi e poco più di un quarto arriva dall’Egitto. Dopo la Sicilia, la Lombardia è la regione che ne accoglie il numero maggiore in particolare l’area metropolitana di Milano.

In aumento i minori stranieri non accompagnati seguiti nel centro di salute mentale

Ma come Hemdan sono tanti i minori stranieri non accompagnati che necessitano di un percorso specialistico per i disturbi di natura psichiatrica la maggior parte delle volte dovuti allo stress post traumatico causato dall’abbandono del proprio paese, della famiglia e dal viaggio per raggiungere l’Italia.



A seguire Hemdan al Policlinico di Milano è stata Paola Maffeis, psicoterapeuta che coordina il progetto Migranti.



Sono in aumento i minori stranieri non accompagnati che arrivano da voi negli ultimi mesi?

Sono 40 l’anno, negli ultimi tre anni, i nuovi accessi. Nella maggior parte dei casi sono ragazzi che arrivano per disturbi del comportamento, gesti autolesivi e disregolazione emotiva. Alcuni hanno tentato il suicidio.





Quali sono i primi interventi?

Dopo averli presi in carico da un punto di vista sanitario, la prima cosa che facciamo è uno screening nei centri di prima accoglienza. Questo ci permette di individuare i ragazzi ad alto rischio in modo da fare una segnalazione tempestiva al servizio di neuropsichiatria. Quando si trovano in un paese così diverso dal loro è fisiologico un periodo di disadattamento. E’necessario intervenire quanto prima.



Cosa accade negli ultimi anni?

Quello che stiamo osservando è un aumento dei ragazzi che aveva già disturbi prima ancora di arrivare in Italia. Molto spesso partono senza sapere cosa troveranno e cosa potranno fare. Spesso sottovalutano il gap della lingua e della cultura. E hanno aspettative altissime rispetto alla realtà che trovano. Tutto questo spiega l’impatto pesante che hanno nei primi mesi e il riacutizzarsi di disturbi già presenti e la nascita di nuovi.